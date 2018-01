BC dos EUA deixa em aberto possibilidade de elevação dos juros em junho

WASHINGTON - Os dirigentes do Federal Reserve, o banco central norte-americano, disseram que uma alta dos juros em junho é possível, se os dados posteriores mostrarem uma economia melhor nos Estados Unidos, e buscaram contrabalançar as expectativas do mercado de que uma elevação nos juros na próxima reunião era improvável, segundo a ata da última reunião do Fed, de abril.

Ainda que os dirigentes não tenham se comprometido com uma alta em junho, eles claramente buscaram deixar as opções em aberto na última reunião e em suas comunicações planejadas para depois dela.

"A maioria dos dirigentes julgou que se os dados posteriores forem consistentes com a aceleração do crescimento econômico no segundo trimestre, as condições do mercado de trabalho continuarem a se fortalecer e a inflação fizer progresso rumo ao objetivo de 2% [do Fed], então seria provavelmente apropriado uma alta na taxa de juros em junho", afirmou a ata divulgada nesta quarta-feira.