BC dos EUA deve manter juro no 1º semestre, dizem bancos A fraqueza do mercado de trabalho norte-americano, revelado pelo relatório sobre o emprego de dezembro, teve pouco impacto sobre as expectativas de Wall Street com relação a política do Federal Reserve (Fed - o banco central dos Estados), para este ano. Uma grande maioria, 20 dos 22 bancos, corretoras e instituições financeiras que operam diretamente com o Fed e participam dos leilões do Tesouro, entrevistados pela Dow Jones/CNBC, acredita na manutenção da taxa em 1,25% até pelo menos a metade do ano. Segundo ele, o Fed vai atuar pouco sobre as taxas de juro até o final do verão no hemisfério norte (terceiro trimestre no hemisfério sul), quando muitos acreditam que a autoridade monetária terá dados econômicos encorajadores o suficiente para mover as taxas de juro levemente para cima. Os economistas disseram que o declínio de 101.000 no número de novas vagas, ocorrido em dezembro, não alterou a avaliação de que a economia está em ritmo de recuperação. Quatorze dos entrevistados acreditam que o Fed poderá começar a elevar as taxas de juro em algum momento no segundo semestre, com duas instituições apostando numa alta do juro em julho.