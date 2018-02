BC dos EUA mantém postura paciente para alta de juros, apesar de turbulências globais

O Federal Reserve, banco central norte-americano, repetiu nesta quarta-feira que continuará "paciente" para elevar os juros e disse que a economia dos Estados Unidos está nos trilhos, apesar das turbulências em outros mercados ao redor do mundo.

Concluindo a primeira reunião do ano, autoridades do Fed minimizaram as manobras urgentes adotadas por outros bancos centrais neste mês para estimular suas economias enfraquecidas e previu contínua expansão econômica nos EUA. "O comitê julga que pode ser paciente ao começar a normalizar a postura da política monetária", disse o comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

O Fed reconheceu que a inflação desacelerou para ainda mais longe de seu objetivo de longo prazo e que medidas de inflação baseadas no mercado caíram substancialmente -- avaliação mais negativa sobre as pressões inflacionárias do que em dezembro.