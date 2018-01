BC e Fiesp divergem sobre recuperação da economia O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles e o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, mostraram hoje visões divergentes sobre a recuperação da economia. Enquanto Meirelles destacou o papel da indústria de São Paulo no crescimento, Piva disse que o melhor desempenho industrial é o das empresas voltadas para o mercado externo. "Ainda temos um mercado interno muito fraco, cuja contribuição ao crescimento é pequena", afirmou o presidente da Fiesp. Os dois foram agraciados hoje com um prêmio concedido por uma revista de um banco. O presidente do BC transmitiu uma visão otimista em relação ao futuro da economia, mas não quis comentar a elevação das projeções de inflação para este ano e para os próximos 12 meses, conforme pesquisa divulgada hoje pelo próprio Banco Central. Disse apenas que está alerta para o comportamento da inflação. Numa mudança de tom em relação ao discurso habitual, o presidente da Fiesp defendeu a redução dos juros cobrados pelos bancos. Ele admitiu que a elevação das projeções de inflação esfriam a expectativa com a retomada do crescimento e também com a queda da taxa de juros. De acordo com Piva, o acesso ao crédito seria fundamental para uma recuperação mais forte do mercado interno. Ao contrário de Meirelles, para quem a política monetária foi bem-sucedida, Piva disse que os juros deveriam ter sido reduzidos há mais tempo, mas diante do novo cenário passou a defender a redução dos juros dos bancos. O empresário, no entanto, disse que, embora a inflação preocupe, não deve ser vista como um fator de risco.