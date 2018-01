BC é importante para expansão econômica, diz Meirelles A discussão de como o Brasil pode crescer mais "é possível e viável porque hoje a economia brasileira está estável", segundo o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Em vídeo gravado para ser exibido nesta segunda na solenidade de comemoração de cem anos do prédio do Departamento do Meio Circulante (Mecir) do BC, no Rio, e disponibilizado no site da instituição, ele defende que o trabalho do BC é importante para a expansão econômica. Merelles explicou que não compareceu à cerimônia porque estava em Brasília "engajado no trabalho, que interessa tanto ao País, de dar um passo além na nossa busca de maior crescimento econômico". Argumentou que "claramente o Banco Central tem contribuído para a estabilização da economia brasileira de maneira importante". De acordo com ele, "o Brasil tem crescido mais do que crescia no passado recente", mas "ainda não é o suficiente". Nacional Presente à solenidade comemorativa, o diretor de Liquidações e Administração do BC, Gustavo do Vale, informou que o Banco Central ainda não recebeu nenhuma proposta para encerramento de liquidação do Nacional ou do Econômico. Segundo o diretor, para que as liquidações sejam encerradas, os controladores precisam pagar as dívidas que essas instituições têm com BC, pelos empréstimos concedidos no âmbito do programa de fortalecimento e reestruturação de bancos feito na época da crise bancária no início do Plano Real, o Proer. Naquele tempo, os dois bancos tinham grandes rombos, resultado de terem muito mais dívidas que ativos. Em 1995, sofreram intervenção do BC, receberam empréstimos do Proer e foram divididos cada um em duas partes. As chamadas "partes boas" foram vendidas. As "partes ruins" ficaram com as dívidas do Proer e em liquidação pelo BC. "Temos dívidas e garantias. O que estamos dizendo é que uma mata a outra. Na nossa cabeça, entrega as garantias e está pago o Proer", afirmou Gustavo do Vale. O diretor explicou que a visão jurídica do BC baseia-se nas leis de falência, que prevêem o pagamento pela transferência das garantias para o credor. Segundo Vale, os controladores de alguns bancos em liquidação têm outra visão jurídica, fundamentada não na lei de falências, mas na lei da Taxa Referencial (TR).