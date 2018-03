BC e Justiça Militar fazem convênio O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participará às 16h30 de hoje da solenidade de assinatura de um convênio com o presidente do Supremo Tribunal Militar (STM), almirante-de-esquadra Cezar de Andrade. O acordo permitirá que juízes auditores e ministros militares solicitem diretamente ao BC, via internet, a quebra de sigilo bancário de pessoas que estejam sendo julgadas pela Justiça Militar. O diretor de Fiscalização do BC, Paulo Sérgio Cavalheiro, também participará do evento.