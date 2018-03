BC eleva previsão para déficit em conta corrente em 2009 O Banco Central (BC) elevou a previsão oficial para o déficit em transações correntes em 2009, de US$ 18 bilhões para US$ 22 bilhões, conforme relatório sobre as contas do setor externo, divulgado hoje. A piora da projeção foi diretamente influenciada pela menor estimativa de superávit comercial neste ano, cuja previsão caiu de US$ 27 bilhões para US$ 24 bilhões. Na conta de serviços e rendas, a estimativa também piorou e a previsão de déficit passou de US$ 48 bilhões para US$ 49,2 bilhões.