BC eleva projeção de reajuste do gás de botijão O Banco Central (BC) elevou de 6,9% para 11,2% a projeção para o reajuste do gás de botijão neste ano, segundo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada hoje. Já a projeção para o reajuste da eletricidade em 2009 caiu de 5,4% para 4,8% e o de telefonia fixa passou de 1,1% para 0,3%.