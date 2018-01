BC eleva projeção do superávit comercial para US$ 20 bi no ano O Banco Central (BC) elevou sua projeção de superávit da balança comercial no corrente ano de US$ 19 bilhões para US$ 20 bilhões. O aumento foi provocado por uma elevação da estimativa de exportações para o ano de US$ 75 bilhões para US$ 76 bilhões. A previsão de importações, por sua vez, permaneceu estável em US$ 56 bilhões. Em 2003, o superávit da balança comercial chegou aos US$ 24,825 bilhões, com US$ 73,084 bilhões de exportações e US$ 48,260 bilhões em importações. A projeção para gastos líquidos com remessas de lucros e dividendos foi ampliada de US$ 5,3 bilhões para US$ 5,8 bilhões. "As remessas estão mais fortes e o investimento estrangeiro direto está vindo de forma mais consistente. Além disso, o investimento em carteira também foi forte em janeiro o que gera uma expectativa de maior remessa", justificou o chefe do Departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes. O BC também reduziu de US$ 4,7 bilhões para US$ 2,2 bilhões sua estimativa de perda de ativos das reservas internacionais. O movimento reflete o efeito, já apurado, com as compras de dólar que o BC tem feito no mercado para recompor as reservas internacionais brasileiras.