BC eleva projeção para transações correntes Com a melhora das contas externas do País, o Banco Central reviu de US$ 200 milhões para US$ 2,5 bilhões a sua previsão de superávit da conta de transações correntes em 2004. A Balança de transações correntes é formada pela balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos). Esse aumento nas projeções foi feito basicamente porque o BC elevou de US$ 24 bilhões para US$ 26 bilhões a sua estimativa de superávit da balança comercial no ano. Agora, o BC estima que as exportações em 2004 serão US$ 3 bilhões maiores que a previsão anterior, enquanto as importações terão US$ 1 bilhão a mais do que o previsto antes. Com isso, o BC acredita que as exportações somarão US$ 83 bilhões em 2004 e as importações, US$ 57 bilhões. O BC também reviu, desta vez para baixo, as suas estimativas de ingresso de investimentos estrangeiros direto no País. A previsão caiu de US$ 13 bilhões para US$ 12 bilhões.