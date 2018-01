BC encerra liquidação do Banco Prosper

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira, 6, que está cessada a liquidação extrajudicial do Banco Prosper.

Agora, a instituição, que estava sob intervenção do BC desde 14 de setembro de 2012, passa para a liquidação ordinária, ou seja, o processo sai da esfera do regulador e vai para a Justiça.

A liquidação do Prosper havia sido decretada no mesmo dia que a liquidação do Banco Cruzeiro do Sul, que estava envolvido em irregularidades que indicavam um rombo bilionário e prejuízos aos depositantes.

A liquidação dos dois bancos ocorreu, inclusive, depois de o BC negar uma proposta de mudança de controle do Prosper para o Banco Cruzeiro do Sul, que pretendia adquirir 88,7% da instituição.