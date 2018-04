BC ''encostou'' a porta para novo corte

Alexandre Pavan Póvoa, diretor da Modal Asset, empresa de gestão de ativos, diz que o Banco Central não fechou, mas "encostou" a porta para novos cortes da Selic. Ele prevê que a Selic só volte a subir de novo no fim de 2010. O Banco Central acertou? Quando se chega ao fim de um processo de afrouxamento monetário, dizer que o BC errou por mais ou menos 0,25 ponto porcentual é relativo. Tem muito de arte aí. Acho que a decisão de cortar 0,5 ponto porcentual foi correta, e foi o que previmos. A verdadeira expectativa era a de saber se o Copom deixaria a porta aberta para novos cortes ou não. E qual a sua visão sobre isso? No comunicado, o BC disse que o atual patamar da Selic é consistente com a recuperação não inflacionária da economia. Eles parecem estar satisfeitos com esse nível. Como o comunicado menciona que essa visão acontece "nesse momento", o BC pode mudar à frente, mas me parece que, se não disse que parou, disse que está muito próximo disso. Fechou a porta, então? Não fechou, mas deu uma encostada. Sinalizou que o afrouxamento, tudo o mais constante, será concluído ou está concluído. O BC jogou o juro real para um nível mais baixo do que o de equilíbrio. Como no Brasil isso é uma coisa nova, é algo que tem de ser testado de forma gradativa. No início desse processo de afrouxamento, o juro real estava em 7,5%, e o BC o jogou para 4,5%. Cortou três pontos porcentuais em seis meses, não é pouco. A sinalização de que está próximo de parar não contradiz as críticas do presidente do BC, Henrique Meirelles, à elevação dos juros mais longos? Não, como você disse, o Meirelles falou da parte longa da curva de juros. Para se ter uma ideia, o Janeiro 11, o DI (contrato de juros futuros) que vence em janeiro de 2011, está precificando, com essa decisão de hoje de corte 0,5 ponto, que a Selic subirá 0,5 ponto em quase todas as reuniões do ano que vem. Precifica que ela chegará a 12% no fim do próximo ano. O que ele questionou, portanto, é essa projeção de juros muito mais altos do que os do momento. Qual a sua projeção para os juros? Nossa projeção é de que permaneçam em 8,75% até o último trimestre de 2010, quando a Selic começa a subir, elevando-se em 1,5 ponto porcentual em três reuniões. Ela chegaria a 10%, ou um pouco mais, perto do que considero o nível neutro hoje, de 10,5%. Para mim, o juro real de equilíbrio atual não é nem os 4%, 4,5% de hoje, nem os 7%, 7,5% de antes da crise. Seria algo próximo de 6%. E a inflação? Muito tranquila. Prevemos 4,4% para este ano e 4,3% para o próximo, com o PIB caindo 0,8% em 2009 e crescendo em torno de 4% em 2010.