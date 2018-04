BC ´errou a mão´ na redução dos juros, diz CNI O economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, afirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que o Banco Central (BC) "errou a mão" no ritmo de redução das taxas de juros. Segundo ele, a evolução da inflação abaixo da meta e a redução da expectativa de crescimento econômico para este ano "mostram, claramente, que a desinflação da economia foi forte demais." "Os juros poderiam ter caído mais cedo e com mais intensidade", disse Castelo Branco. Segundo o economista, as projeções de inflação abaixo da meta não podem ser consideradas uma evolução positiva, porque impõem um custo à sociedade, que é o de crescer menos.