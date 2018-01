BC espera alta maior para preços de produtos administrados O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou suas projeções de reajuste dos preços administrados neste ano de 7,4% para 7,7% na reunião da semana passada. Para 2005, a previsão de aumento dos administrados permaneceu estável em 6%. O Copom optou, ao mesmo tempo, por elevar de 8,5% para 11% sua estimativa de aumento das tarifas de energia elétrica neste ano e manter em 6,7% a projeção de reajuste dos serviços de telefonia. "Não houve alteração nas projeções feitas pelo Copom para a evolução dos preços da gasolina e do gás de botijão, as quais permanecem em 9,5% e 6,9%, respectivamente, para todo 2004", diz o texto da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada pelo Banco Central (BC) na manhã de hoje.