BC espera que meta de superávit primário seja cumprida O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, afirmou hoje que tem a expectativa de que a meta de superávit primário (economia do governo para o pagamento dos juros da dívida) do setor público seja cumprida em 2009. Segundo ele, o superávit dos 12 meses encerrados em outubro, de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), deve ser relativizado, porque no fim do ano passado o governo teve uma despesa da ordem de 0,5% do PIB para abastecer o fundo soberano. Segundo ele, descontada essa despesa, o superávit em 12 meses estaria em 1,5% do PIB.