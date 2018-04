BC: estatais e governos determinaram superávit em junho

Já os governos regionais contribuíram com uma economia de R$ 2,523 bilhões, volume que, olhando-se a série, não é alto - foi o menor resultado para o mês desde 2006. Porém, dado o contexto de déficits do governo central, o resultado não pode ser desprezado. Os municípios tiveram o maior superávit do mês na série (R$ 697 milhões), enquanto os Estados tiveram o menor resultado para o mês desde 2006 (R$ 1,827 bilhão). "A despeito da crise, pode-se dizer que os Estados não prejudicaram as contas", afirmou o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes.

Altamir avaliou que os resultados primários do setor público, que estão bem mais baixos do que os verificados no ano passado e que no semestre registrou o pior superávit desde 2002 e no mês o mais baixo para junho desde 2003, não são tão assustadores quanto pareceriam. "Os resultados não são tão absurdos quanto parecem à primeira vista, pois já houve resultados piores, sem a crise que estamos vivendo hoje", argumentou o técnico do BC, que diz confiar no cumprimento da meta fiscal deste ano, que é de superávit primário de 2,5% do PIB ou 2%, caso sejam descontadas as obras do Projeto Piloto de Investimentos (PPI).