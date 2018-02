BC estima dívida externa total de US$ 197,6 bi A dívida externa total do Brasil fechou o mês de dezembro de 2007 em US$ 197,697 bilhões, de acordo com estimativa do Banco Central divulgada hoje. O último dado fechado é de setembro do ano passado, quando a dívida estava em US$ 195,331 bilhões. Em dezembro, a dívida de médio e longo prazo ficou em US$ 155,158 bilhões, ante US$ 152,563 bilhões, em setembro. A dívida de curto prazo ficou em dezembro em US$ 42,538 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 42,768 bilhões verificados em setembro de 2007.