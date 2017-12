BC estuda carência para uso de cheques O diretor de normas do Banco Central, Sérgio Darcy, disse que está avaliando um projeto que desobriga as instituições financeiras a fornecer talão de cheques nos primeiros seis meses de abertura de conta bancária. Ele comentou que geralmente as fraudes bancárias e a devolução de cheques sem fundo costumam ocorrer em contas novas. Darcy afirma que a idéia é que o cliente receba um cartão magnético para realizar suas operações nos primeiros seis meses de abertura de conta. Esse princípio de consessão de cartão de débito e não de talões, segundo ele, já é aplicado na recente legislação do microcrédito para a baixa renda.