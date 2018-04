BC estuda leiloar massa falida de bancos Para se livrar de liquidações que se arrastam há anos e acabam prejudicando a imagem do Banco Central, o governo decidiu inovar e vai levar a leilão a massa falida de bancos quebrados como Nacional, Econômico e Bamerindus. A fórmula, totalmente nova, está sendo negociada com os ex-controladores das instituições e porá fim aos processos de liquidação extrajudicial em andamento há mais de seis anos. Segundo o diretor de Liquidação e Desestatização do BC, Carlos Eduardo de Freitas, as negociações com os antigos administradores do Banco Mercantil de Desconto (BMD), Econômico e do Mercantil de Pernambuco são as mais avançadas até agora e os leilões deverão ocorrer no segundo semestre deste ano. A intenção do BC, no entanto, é que essa seja uma alternativa para boa parte das 112 liquidações em andamento atualmente. Por ser uma saída nova, o BC está estudando como será o formato do leilão e também fechando os detalhes dos acordos com os ex-controladores. A idéia, segundo Freitas, é que após chegar a uma proposta que seja considerada satisfatória para pagamento dos credores que ainda restam, o BC convocará um leilão para dar publicidade aos termos do acerto firmado e para que terceiros possam fazer suas propostas. Assim como ocorre nos processos de privatização, nos leilões das massas falidas dos bancos quebrados os interessados terão acesso às informações sobre essas instituições e poderão fazer uma análise da dívida e dos ativos de que as massas dispõem. ?Se alguém achar que com os ativos que estão na massa é possível pagar os credores numa condição melhor do que a oferecida pelos ex-controladores, ele fará uma proposta no leilão?, explica o diretor de Liquidação e Desestatização do BC, Carlos Eduardo de Freitas. Para ele, a grande vantagem do novo modelo é dar transparência ao processo de negociação entre o BC, que é o maior credor dessas massas falidas, e os antigos donos. Ao invés de um acordo fechado entre quatro paredes, como vinha ocorrendo até hoje, a proposta firmada com os antigos donos será submetida à população. ?Dessa forma, deixamos de trabalhar na base do achismo. O acordo que fixar á um valor para a massa será submetido ao mercado, e qualquer um poderá fazer proposta melhor?, diz o diretor. ?É um sistema novo que nos permite trabalhar com mais transparência, publicidade e ética?, completa. Na lista de leilões preparada pelo diretor de Liquidação e Desestatização do BC, Carlos Eduardo de Freitas, estão, além do Nacional, o Econômico, o Bamerindus e o Mercantil de Pernambuco, instituições como Pontual, Banorte, Banforte, Progresso e Banco do Estado de Alagoas. O fim das liquidações extrajudiciais interessa tanto ao BC quanto aos antigos donos. Como maior credor, o BC conseguirá estabelecer um fluxo de pagamento para cobrir pelo menos uma parcela do prejuízo que esses bancos deram aos cofres públicos. Somente por conta do Proer, o programa de socorro para que bancos privados pudessem ser vendidos a terceiros, o BC tem a receber R$ 16,9 bilhões, segundo o último balanço da instituição. As massas falidas devem ainda mais de R$ 12,3 bilhões referente ao rombo deixado na conta de reservas bancárias, uma espécie de cheque especial dos bancos junto ao BC. Ao encerrar a liquidação extrajudicial, os antigos controladores conseguem liberar seus bem que ficaram indisponíveis com o início do processo. A instituição passa a ser submetida a uma liquidação ordinária, em que os próprios donos se encarregam de quitar as dívidas restantes. Se não tiver mais nenhum credor insatisfeito, a empresa pode continuar operando desde que não seja no mercado financeiro. Para manter as atividades com o mesmo objeto social, é preciso trocar de comando.