BC estuda medida para combater lavagem de dinheiro Mais de quatro anos depois da criação de uma legislação específica para tratar dos crimes de lavagem de dinheiro, apenas um processo chegou ao fim condenando os envolvidos. A falta de eficiência da justiça brasileira para tratar do assunto, que ganha dimensões assustadoras a cada dia e movimenta anualmente cerca de US$ 10 bilhões no País, valor correspondente a 5% do total de dinheiro sujo que circula no mundo, poderá levar a uma série de mudanças legais que facilitem a identificação e punição dos culpados. A pedido da própria Justiça, o Banco Central estuda reduzir o valor mínimo estipulado para identificação dos depositantes de recursos em espécie nas contas de não residentes, as chamadas CC5. A medida faz parte de um relatório elaborado por uma comissão instituída no âmbito da Justiça Federal em parceria com o Ministério Público, Receita Federal, Banco Central, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Uma das conclusões do relatório foi que as contas CC5, apesar de legais, são usadas para mandar dinheiro irregular para fora do País. O BC estabelece que apenas os valores em espécie acima de US$ 10 mil precisam da identificação do depositante. Com isso, as quadrilhas especializadas em lavagem de dinheiro passaram a operar com quantias menores, dificultando a investigação dos crimes.