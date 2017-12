BC estuda medidas para aumentar controle cambial de bancos A medida que deverá ser adotada pelo Banco Central, mudando a forma de contabilização do risco cambial dos bancos, deverá valer para todo o sistema financeiro, e não apenas para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo informou há pouco o presidente do BC, Henrique Meirelles. Ele disse que a autoridade monetária não pretende ficar criando excepcionalidades para uma ou outra instituição isoladamente. Essa é uma prática que existia no passado. Nos últimos anos, o BC vinha eliminando, estabelecendo normas para o sistema financeiro como um todo. Com a mudança que será adotada, em vez de calcular o risco cambial com base em todas as moedas estrangeiras em que realiza operações, o banco deverá considerar as principais moedas do mundo (libra, euro, iene, franco suíço e dólar) como uma única moeda. Isso permitirá que passivos numa determinada moeda sejam compensados por ativos que a instituição tenha numa segunda moeda diferente. Como hoje isso não é possível, se a instituição tem, por exemplo, um passivo em ienes e um ativo em euro, a exposição do risco cambial dela acaba ficando muito elevada, exigindo mais patrimônio. É o que acontece atualmente com o BNDES. Segundo o presidente da instituição, Carlos Lessa, essa mudança na regra permitirá reduzir em R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões a exposição cambial do banco. Nova medida Meirelles, explicou, também, que o banco estuda a possibilidade de aumentar a exposição das instituições em operações com câmbio, mas ressaltou que a medida não deverá sair juntamente com a alteração na regra para contabilização dos ativos e passivos em moeda estrangeira. Segundo Meirelles, essa é uma questão mais complexa que merece uma análise cuidadosa porque também valerá para todo o sistema financeiro. Atualmente, esse limite de exposição de câmbio é de 30% do patrimônio de cada instituição, mas o BC estuda para aumentar esse limite para 60% do patrimônio, como já foi no passado. A avaliação é que as melhorias verificadas na economia brasileira, este ano, permitiriam aumentar esse limite de exposição cambial dos bancos.