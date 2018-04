BC estuda melhorar garantias de recebível para crédito O Banco Central estudará, a partir de hoje, uma forma de garantir ao credor que um título de recebível apresentado por uma empresa como garantia na tomada de crédito seja enviado exclusivamente a uma instituição. A informação foi dada pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que recebeu com entusiasmo a sugestão fornecida pelo senador Aloísio Mercadante (PT-SP) no seminário "Atitudes Positivas para Enfrentar a Crise", realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), com apoio do jornal O Estado de S. Paulo. Mercadante explicou que a sugestão, no entanto, foi dada por um diretor de um banco de pequeno porte. O diretor teria relatado ao senador que recebe solicitações de crédito de empresas que apresentam o recebível, mas que ele sente falta de segurança com essa garantia pois não sabe se a mesma estaria sendo usada no pedido de crédito a outra instituição. "Acho boa a idéia de títulos descontados. Vou analisar isso ainda hoje com o departamento jurídico", afirmou Meirelles. Essa garantia, de acordo com Meirelles, estaria no bojo do projeto de cadastro positivo que está em analise no Congresso. "É o momento de fato de conversarmos com parlamentares para dar prioridade a este tipo de coisa, que neste momento torna-se mais importante", explicou. Para ele, em meio a problemas de falta de crédito, o projeto do cadastro positivo passa hoje a ser fundamental.