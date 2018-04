BC estuda novas linhas de crédito para empresas O Banco Central poderá oferecer novas linhas de crédito, com o objetivo de ajudar empresas que enfrentam dificuldades provocadas pela escassez de crédito externo. O problema também poderá ser enfrentado com o uso de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A informação foi dada pelo presidente do BC, Armínio Fraga, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. Essas medidas, explicou Fraga, fazem parte de um conjunto de alternativas em estudo para "fazer uma intervenção pontual" e compensar a falta de linhas de crédito dos bancos internacionais para o Brasil, até que a situação se normalize. Desde o final de maio, quando a crise financeira se agravou, as instituições financeiras estrangeiras vêm relutando em emprestar a empresas brasileiras. Em conseqüência, há dificuldade tanto para obter novos empréstimos quanto para "rolar" créditos já contratados. Por isso, uma das alternativas é o próprio BC oferecer crédito a essas empresas, por intermédio da rede bancária. Isso poderia ser feito, segundo Fraga, por meio de algum tipo de leilão, voltado exclusivamente para essa finalidade. Outra possibilidade que vem sendo trabalhada, segundo informou Fraga, é utilizar recursos do BID. O presidente do BC disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vem trabalhando com o BID nesse sentido, de obter financiamentos em dólares. Mas isso, segundo o presidente do BC, ainda pode levar algumas semanas. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, confirmou que o governo está buscando alternativas para lidar com esse problema, mas avisou que ele será resolvido aos poucos. "Esperamos não uma resolução dramática de um dia para o outro, mas uma gradual retomada e renovação dessas linhas", afirmou. Na avaliação da área econômica do governo, o passo mais importante para normalizar a situação já foi dado: o novo acordo com o FMI. Isso, acreditam, deverá recuperar a confiança em relação ao futuro da economia brasileira e, dessa forma, o mercado de crédito poderá voltar para o setor privado. Na semana passada, Fraga disse que a recuperação da confiança dos agentes econômicos internacionais no Brasil ocorrerá gradualmente, mas as bases já estão lançadas. Os números mostram que a dívida externa de curto prazo das empresas caiu no último mês, passando de cerca de US$ 29 bilhões para algo próximo de US$ 24,5 bilhões. Os técnicos acham que essa queda pode ter sido provocada pela dificuldade em "rolar" dívidas no exterior, o que teria levado algumas empresas a quitar débitos.