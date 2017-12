BC estuda reforma tributária nas aplicações O presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, disse ontem que a CPMF é um empecilho para a formação de capital, inviabilizando o mercado de capitais brasileiro. Segundo ele, esse problema deve ser introduzido nas discussões sobre a reforma tributária. Ele lembrou que chegaram a ser estudadas algumas possibilidades de mudança da CPMF como a de diminuir a alíquota e permitir algum tipo de compensação. "A discussão, porém, continua em aberto", completou. O presidente do BC disse ainda que é importante desenvolver o mercado de capitais no Brasil. Para ele, ainda temos volume de negócios limitado, frente a outros países, o que deve ser corrigido, já que, apesar da globalização dos mercados, ainda haverá espaço para o mercado de capitais brasileiro.