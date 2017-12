BC europeu e Banco da Inglaterra decidem taxa de juro amanhã O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) inicia sua reunião em Frankfurt nesta quinta-feira, às 4h (horário de Brasília); o anúncio de sua decisão sobre taxas de juro deverá sair às 8h45 (de Brasília). Também amanhã, o Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) encerra sua reunião de dois dias; ele deverá anunciar sua decisão sobre taxas de juro às 8h (de Brasília). Os indicadores econômicos previstos para amanhã nos países do G-7 (fora os EUA) são o índice de preços ao consumidor da Alemanha em junho, o PIB revisado da União Européia no primeiro trimestres e as previsões preliminares para o segundo e o terceiro trimestres e o índice de preços de imóveis residenciais novos no Canadá em maio. As informações são das agências internacionais e de fontes dos mercados.