BC Europeu eleva juro; Inglaterra mantém taxa em 5% O Banco Central Europeu (BCE) elevou o juro nesta quinta-feira em 0,25 ponto percentual, para 3,5%, conforme esperado. Com isso, a taxa chegou ao maior nível em cinco anos, para manter as pressões inflacionárias controladas em uma economia em crescimento. Todos os 71 analistas ouvidos numa pesquisa da Reuters esperavam o aumento. Já o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa básica de juro em 5%, na tentativa de evitar o aumento das pressões inflacionárias. A maioria dos analistas consultados pela Reuters esperava a manutenção da taxa no atual patamar. Mas o cenário está mais incerto sobre a necessidade de aumentos do juro no próximo ano.