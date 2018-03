BC Europeu mantém suas taxas de juros inalteradas O conselho de governança do Banco Central Europeu (BCE) confirmou os prognósticos dos analistas: manteve as suas principais taxas de juros inalteradas, embora as expectativas sejam de que a autoridade monetária da zona do euro deve afrouxar sua política no próximo mês caso a economia não dê sinais de retomada. A taxa para empréstimos - taxa mínima para oferta - foi mantida em 2,50%. A expectativa consensual era que o BCE mantivesse sua política inalterada no encontro de hoje, respaldada por recentes comentários de seus membros, que sugeriram que não havia nenhuma mudança eminente. No entanto, vários indicadores ruins, incluindo queda na confiança dos empresários, recuo da atividade manufatureira e desemprego na Alemanha, somados ao fortalecimento do euro, conseguiram manter aberta a possibilidade de um alívio monetário. Mais cedo, o Banco da Inglaterra manteve sua taxa de recompra inalterada em 3,75%. Na terça-feira, foi a vez do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, o BC norte-americano, manter seus juros inalterados, embora tenha emitido um comunicado sugerindo que a tendência para os juros é de baixa para os próximos meses. As informações são da Dow Jones.