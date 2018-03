BC europeu mantém taxa de juros em 1% ao ano

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean Claude Trichet, disse que as taxas de juros estão em nível adequado no momento. Segundo ele, o BCE vê mais sinais de recuperação econômica no segundo semestre deste ano e prevê que os preços da zona do euro vão parar de contrair-se "nos próximos meses".

"Esperamos que a economia em 2010 se recupere em ritmo gradual, reconhecendo que a perspectiva está sujeita a uma incerteza elevada", disse Trichet em entrevista coletiva. "Nos próximos meses, as taxas anuais de inflação deverão voltar ao território positivo", disse ele. Em comunicado, Trichet afirma que os preços deverão ficar moderados durante o horizonte relevante da política monetária. As informações são da Dow Jones.