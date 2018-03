BC europeu vê crescentes sinais de estabilização da economia

A economia da zona do euro está se estabilizando e os preços ao consumidor começarão a subir nos próximos meses, afirmou nesta quinta-feira, 8, o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet.

A autoridade monetária também não anunciou mudanças nas medidas extraordinárias que vêm usando para apoiar o sistema bancário da zona do euro e a economia desde que a crise financeira global se intensificou.

Em entrevista coletiva em Veneza, Trichet disse que os juros do BCE permanecem apropriados. "A economia da zona do euro está se estabilizando e deve se recuperar a um bom ritmo", afirmou ele, acrescentando, porém, que "as incertezas continuam elevadas". Segundo ele, as expectativas de inflação estão "firmemente ancoradas".

O BCE manteve inalteradas todas das taxas de juro depois de reunião de política monetária realizada nesta quinta-feira. A instituição financeira anunciou também que não há mudanças na orientação das medidas que tem utilizado para dar apoio ao sistema bancário e à economia na zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda).

A taxa de referência da economia, a taxa de refinanciamento, permanece em 1,0% ao ano e as taxas para depósito e a taxa de empréstimo marginal continuam em 0,25% e 1,75%, respectivamente.

Câmbio

O euro superou brevemente o nível de US$ 1,48 depois que o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, afirmou que a volatilidade excessiva no câmbio é ruim para o crescimento econômico e a estabilidade financeira. A moeda única europeia, porém, não sustentou os ganhos e logo passou a cair levemente frente ao dólar.

Embora não tenha comentado se o euro está muito forte, Trichet observou que o governo dos EUA apoia um dólar forte, uma postura que ele considera "extremamente importante". "Consideramos que a volatilidade excessiva no câmbio tem tido implicações adversas para a estabilidade econômica e financeira nos dois lados do Atlântico", disse Trichet, em entrevista coletiva depois do anúncio da decisão de política monetária do BCE. "Uma política de dólar forte é extremamente importante nas circunstâncias atuais."

Às 10h22 (de Brasília), o euro exibia baixa de 0,09%, a US$ 1,4748, após ter chegado a US$ 1,4802 na máxima. As informações são da Dow Jones.