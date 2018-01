BC explicará a Palocci as causas do descumprimento da meta de inflação O Banco Central (BC) enviará em até duas semanas a carta do presidente da instituição, Henrique Meirelles, ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, sobre o descumprimento das metas de inflação em 2002. A informação foi dada hoje pela assessoria da instituição, depois de o IBGE ter divulgado oficialmente a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2002, que chegou a 12,53%. A meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) foi de 3,5%, podendo chegar ao teto de 5,5%. O IPCA serve de referência para regime de metas. No documento, o BC explicará os motivos do descumprimento da meta e exigirá das coordenadas a volta da trajetória da inflação às metas. Antes de assumir o cargo na terça-feira passada, Meirelles já sabia que teria que preparar a carta, justificando ações do ex-presidente do BC, Armínio Fraga. Meirelles não terá problemas para preparar o texto, pois toda a diretoria anterior permaneceu. Por decreto, no caso de descumprimento das metas, o presidente do BC tem de descrever detalhadamente as causas e listar as providências para assegurar o retorno da inflação para os limites estabelecidos e o prazo para isso. Em 17 de janeiro do ano passado, Fraga divulgou uma carta semelhante para o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan. Ele explicava que, para evitar uma forte queda na atividade econômica em 2001, o BC não utilizou todas as ferramentas possíveis - como a alta da taxa de juros - para manter a inflação de 2001 dentro da meta estabelecida. No discurso de posse, Meirelles deixou claro que as metas de inflação serão perseguidas, mas poderão ser cumpridas em um período de tempo maior que 12 meses. Na prática ele disse que o governo terá mais tempo para atuar no combate à inflação e trazê-la de volta à trajetória desejada. O IPCA fechou 2001 com uma variação de 7,67%, sendo que a meta previa uma inflação de 4% com margem de variação de dois ponto porcentuais, para cima ou para baixo. A maior parte das razões apontadas por Fraga em 2002 deverão ser mantidas na próxima carta. Segundo o ex-presidente do BC, os choques externos e internos que atingiram a economia brasileira foram as razões do descumprimento da meta inflacionária. Do lado externo, ele disse que a desaceleração da economia mundial, o contágio da crise argentina e os ataques terroristas aos Estados Unidos foram os principais fatores para o descumprimento da meta inflacionária. Pelo lado interno, os principais destaques foram o crescimento "acentuado" dos preços administrados por contrato, principalmente das tarifas de energia elétrica. Na carta, o ex-presidente do BC esperava que em 2002 não se repetiriam os choques que atingiram a economia brasileira em 2001. Segundo ele, caso isso se confirmasse, a tendência seria de que a inflação ficasse dentro da meta estabelecida. Baseado nas estimativas do BC, Fraga esperava uma queda em 2002 da inflação dos preços administrados e uma trajetória da taxa de câmbio que refletisse, segundo ele, a combinação de redução do risco Brasil e menores taxas de juros internacionais. Nada disso se confirmou.