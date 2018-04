BC fará lista de bancos campeões de reclamações Os bancos que não cumprem o Código de Defesa do Consumidor Bancário vão ter os nomes divulgados pelo Banco Central (BC). A diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi, anunciou que a partir de 15 de abril o BC tornará público, pela Internet, os nomes das dez instituições bancárias e das 10 administradoras de consórcios campeãs de reclamações, de acordo com dados colhidos mensalmente pelas Centrais de Atendimento do BC. "Nosso objetivo é dar mais transparência e mostrar que estamos trabalhando para solucionar as pendências entre as instituições financeiras e os clientes", disse a diretora. Segundo o diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, em fevereiro estará pronta a Cartilha do Consumidor Bancário que, baseada nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e nas circulares do BC, pretende informar, em linguagem acessível, os direitos dos consumidores nessa relação. "É mais uma ferramenta para a população se defender", disse Darcy. Ele também disse que o BC pretende exigir que os bancos tenham um diretor só para cuidar do relacionamento com os clientes. Segundo dados do BC, o número de reclamações recebidas em 2000 chegou a 24.099. Os dados do ano passado, ainda não processados, devem estar próximos a isso. As principais reclamações se referem ao uso do caixa expresso, demora na exclusão do nome do Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo e cobrança de tarifas. Nas últimas semanas, aumentou o número de queixas em relação às filas nas agências bancárias.