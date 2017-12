BC fará mudanças em cédulas de plástico O Departamento do Meio Circulante do Banco Central (BC) divulgou que realizará modificações nas cédulas de R$ 10,00 feitas em polímero (plástico), comemorativas dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, a partir da série A0587. As principais mudanças serão a inscrição, por extenso, do nome do descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, que, nas notas emitidas até agora, aparece como Pedro A. Cabral. O BC também pretende realçar a frase "Deus seja louvado", que passará a ser imprensa na cor laranja.