BC faz a segunda mudança de alto escalão em um mês O economista Rodrigo Azevedo deixará a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, a segunda alteração importante no comando da instituição em pouco mais de um mês. Para ocupar a vaga, o presidente do BC, Henrique Meirelles, indicou o economista Mario Gomes Torós, que trabalha atualmente como gestor do Thassos Fundo de Investimento Multimercado e foi vice-presidente do Santander Banespa até julho de 2006. Ele é professor pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD/UFRJ) e economista pela UFRJ. "O diretor Rodrigo Azevedo está deixando a diretoria de Política Monetária por motivos pessoais, em função do seu interesse em retornar à iniciativa privada após ter contribuído para o Banco Central desde julho de 2004", informou o BC em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 11. O nome de Torós, segundo a nota, está sendo encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Torós terá de ser sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ter seu nome aprovado ainda pelo plenário da Casa. A primeira mudança significativa da diretoria do BC em 2007 aconteceu no início de março, quando Afonso Bevilaqua anunciou sua saída da diretoria de Política Econômica.