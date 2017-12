BC faz intervenção no mercado, mas dólar continua em queda O Banco Central (BC) fez nova intervenção no mercado de câmbio nesta manhã. Em leilão de compra de moeda norte-americana, a instituição comprou dólares no mercado à vista a R$ 2,7330. As propostas dos investidores teriam variado de R$ 2,7320 a R$ 2,7370, segundo fontes do mercado. Os analistas ainda não arriscam estimar o volume comprado pelo BC. Após o leilão, às 11h29, o dólar era negociado a R$ 2,7310, em queda de 0,29% em relação aos últimos negócios de ontem. Um pouco depois, às 11h34, o dólar estava no patamar mínimo desta sexta-feira, até este horário, negociado a R$ 2,7300, em queda de 0,33%. Apesar do leilão de compra de dólares - iniciativa do BC que tem por objetivo reduzir a oferta de dólares no mercado, o que tenderia a provocar a depreciação do real frente ao dólar -, as cotações da moeda norte-americana seguem em baixa. Um fato que influencia o comportamento do mercado de câmbio nesta manhã é a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que ficou dentro das estimativas, em 0,2%.