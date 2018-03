BC faz leilão e compra dólares a R$ 2,675 O Banco Central (BC) fez nesta segunda-feira um leilão de compra de dólares e pagou R$ 2,675 pela moeda norte-americana no mercado à vista. No momento em que a autoridade monetária anunciou a intervenção, o mercado cotava o dólar a R$ 2,679 (-0,33%). As propostas oscilaram entre R$ 2,674 e R$ 2,677. Segundo fontes de mercado, o Banco Central aceitou 24 propostas feitas por 16 bancos diferentes.