BC faz mais um leilão de compra de dólares O Banco Central realizou hoje mais um leilão de compra de dólares. O leilão foi anunciado por volta das 15h04, quando a cotação da moeda norte-americana atingiu o patamar mínimo desta segunda-feira, negociada a R$ 2,6850, em baixa de 0,96% em relação às últimas operações de sexta-feira. A cotação subiu no momento do leilão a R$ 2,6890, mas pouco antes das 16h voltou à mínima do dia. O BC informou que a taxa de corte do leilão de compra de dólares ficou em R$ 2,6890. Segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, quatro bancos teriam comprado moeda nesta operação. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.