BC faz nova intervenção e dólar recua O mercado financeiro começa o dia com as mesmas incertezas que dominavam o cenário no final da semana passada. As atenções estão voltadas para os rumos da reação norte-americana aos ataques terroristas, que serão decisivos para as perspectivas econômicas mundiais. A única certeza neste momento é que quanto mais duradouros e longos os conflitos, maiores os impactos na atividade econômica dos países, principalmente dos emergentes, cujas economias são dependentes de capital estrangeiro. O Banco Central (BC) realizou há pouco mais um leilão de NBC-E (títulos cambiais) - 500 mil títulos com vencimento em 11 de abril de 2002 -, aumentando a oferta de hedge aos investidores. Na sexta-feira, com a escalada forte das cotações, o BC realizou seis leilões (veja mais informações no link abaixo). O dólar comercial começou o dia cotado a R$ 2,7950 e há pouco, após o leilão de títulos, era vendido a R$ 2,7700, com queda de 2,29% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 1,62%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 25,650% ao ano, frente a 24,550% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, as bolsas começaram o dia em alta. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 2,69%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em alta de 2,99%. Dólar deve permanecer em alta Apesar do recuo apresentado pelas cotações do dólar, a expectativa é de que a pressão sobre a moeda norte-americana continue. As incertezas em relação aos rumos da economia mundial faz com que os investidores busquem ativos mais seguros, como ouro e o dólar. Esta situação provoca uma escassez ainda maior de moeda norte-americana no mercado interno, fortalecendo a alta do dólar. Nesta manhã, segundo informações da Dow Jones, o banco J.P. Morgan reduziu a recomendação para o Brasil em sua carteira modelo para "underweight", de "marketweight", citando possibilidade de elevação na aversão ao risco por mercados emergentes, diante dos ataques terroristas ocorridos nos EUA. Segundo apurou a editora Cynthia Decloedt, a instituição explicou que o Brasil é vulnerável a um possível enfraquecimento contínuo nos fluxos de capital, diante de suas elevadas necessidades de capital. Os papéis da dívida do País, segundo a instituição, permanecem como principal componente dos fundos voltados para mercados emergentes de fundos dedicados (veja mais informações sobre a tendência para o dólar no link abaixo). Eventos na semana Amanhã, será divulgado o índice de confiança do consumidor norte-americano. O resultado deve sinalizar as perspectivas para o mercado de consumo do país - responsável por 70% da economia norte-americana. Após os ataques terroristas, segundo os analistas, cresceram as possibilidade de que os Estados Unidos entrem em recessão e este dado, se vier negativo, poderá mexer com os mercados. No Brasil, na quinta-feira, será divulgada a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) referente à reunião da semana passada, que decidiu pela manutenção da taxa básica de juros, Selic, em 19% ao ano. Não deixe de ver no link abaixo as principais perspectivas para a semana no mercado financeiro e as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.