BC faz nova intervenção no câmbio, mas dólar fecha em queda O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7640 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,40% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,7700 e oscilou entre a máxima de R$ 2,7760 e a mínima de R$ 2,7620. Hoje o Banco Central realizou mais um leilão de compra de dólares, entre 15h16 e 15h26. A taxa de corte para o leilão foi de R$ 2,7680. Segundo operadores, o Banco Central teria adquirido moeda na operação. Segundo a Assessoria de Imprensa do BC, a autoridade monetária divulga a taxa de corte independentemente de ter comprado ou não dólares em leilão. O dólar comercial no mercado à vista reduziu ligeiramente a queda a 0,18%, cotado a R$ 2,7700 - máxima do dia, logo após o anúncio do leilão. Mas, voltou a operar em queda. Segundo operadores consultados, as instituições apresentaram propostas com taxas entre R$ 2,7670 e R$ 2,7760/R$ 2,7780.