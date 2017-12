BC faz nova intervenção no mercado de câmbio Para conter a nova alta do dólar, o Banco Central (BC) entrou no mercado de câmbio quando a cotação estava em R$ 2,3170 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,22% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. O BC fez consultas às mesas de operações das tesourarias dos bancos e, segundo apuração da editora Silvana Rocha, vendeu dólares no mercado. Logo após a intervenção do BC, a cotação da moeda voltou a recuar abaixo de R$ 2,30. Há pouco, a moeda norte-americana era vendida a R$ 2,2950 - queda de 0,74% em relação aos últimos negócios de sexta-feira.