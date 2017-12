BC faz nova intervenção no mercado de câmbio O Banco Central voltou a atuar no mercado de câmbio nesta terça-feira. Mais uma vez a intervenção do BC se dá por meio de um leilão de compra de dólares no mercado à vista. A atuação foi anunciada quando a cotação da moeda norte-americana atingiu a mínima de hoje até o momento, de R$ 2,7130. Este valor é superior àquele que o dólar apresentava quando foi anunciado o leilão de ontem, de R$ 2,6970, mas é inferior à taxa paga pela autoridade monetária no leilão, de R$ 2,7150. No leilão desta terça-feira, O Banco Central comprou dólares no mercado à vista à taxa de R$ 2,7220. As propostas do mercado variaram de R$ 2,7180 a R$ 2,7270. A primeira avaliação dos investidores é de que o volume de dólares adquirido hoje pelo BC é superior ao de ontem. As projeções dos operadores são de que ontem o BC comprou até US$ 20 milhões. Com a operações desta manhã, o BC reforçou, por enquanto, a idéia de que quer ver um piso para o dólar. Fechamento dos negócios No fechamento dos negócios ontem, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,7190 na ponta de venda das operações, em alta de 0,37% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,7280 e a mínima de R$ 2,6970. Com o resultado de ontem, o dólar acumulou baixa de 6,34% neste ano.