BC faz nova intervenção no mercado de câmbio O Banco Central comprou dólares no mercado à vista por R$ 2,6900. Quando a atuação foi anunciada, o dólar era negociado a R$ 2,6880 na ponta de venda dos negócios e, pouco depois da divulgação do resultado do leilão, a moeda norte-americana voltava à máxima até o momento, de R$ 2,6910, com valorização de 0,04%. Segundo operadores, na manhã de hoje, o mercado registrou fluxo ligeiramente negativo.