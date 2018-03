BC faz novo leilão de compra de dólares O Banco Central fez nova intervenção no mercado de câmbio nesta quarta-feira. Em leilão, o BC comprou moeda norte-americana à taxa de corte de R$ 2,7010. O dólar à vista estava em queda quando o BC anunciou o leilão. O recuo do dólar comercial à tarde, segundo operadores, refletiu um fluxo comercial positivo e o fortalecimento do euro ante a moeda norte-americana no mercado externo. Na cotação mínima do dia, o dólar comercial atingiu R$ 2,6970, queda de 0,11% em relação aos últimos negócios de ontem. Por volta das 15h30, o dólar comercial subia 0,15%, cotado a R$ 2,7040 na ponta de venda das operações. O euro exibia alta de 0,11%, cotado a US$ 1,3285.