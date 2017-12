BC faz terceiro leilão de dólar do dia e a moeda sobe O Banco Central comprou dólares a R$ 2,812 no terceiro leilão de compra realizado na manhã de hoje. Depois da divulgação do resultado, o mercado passou a negociar a moeda norte-americana a R$ 2,815, na máxima do dia, com alta de 0,90%. A autoridade monetária anunciou a atuação quando o dólar estava cotado a R$ 2,801. Já há no mercado alguns que consideram que o BC está sinalizando um piso para o dólar, de R$ 2,80. Desde que iniciou a nova política de comprar dólares para as reservas, o BC nega a intenção de formar piso. Por volta do meio-dia, o BC anunciou que não dará mais explicações diárias sobre a variação do volume de reservas internacionais. No valor de hoje das reservas já está embutido o impacto primeiro leilão de compra do BC. Com a decisão de omitir explicações sobre a oscilação das reservas, o BC dificulta os cálculos do mercado sobre as atuações da autoridade monetária.