BC fecha corretora e dois consórcios O Banco Central (BC) decretou ontem a liquidação extra-judicial da corretora de valores Marlin, do Rio de Janeiro, e dos consórcios de veículos União e Master, de São Paulo, por desvio de recursos e operações ilegais. Segundo a diretora de Fiscalização do BC, Teresa Grossi, os bens dos controladores ficarão indisponíveis. A corretora Marlin S.A. de câmbio, títulos e valores mobiliários foi liquidada por comprometimento da situação econômico-financeira. Uma operação ilegal praticada por um funcionário, no início do ano, comprometeu a corretora. Segundo Grossi, os próprios controladores da Marlin informaram à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em janeiro deste ano, que o funcionário desviou R$ 18,5 milhões, em valores presentes, das contas de 118 clientes. A Bovespa pagou parte dos recursos desviados, mas a corretora não conseguiu honrar os débitos com a bolsa paulista. "A corretora tem um patrimônio de apenas R$ 2 milhões", explicou Teresa Grossi. BC fiscaliza consórcios A ação da diretoria de Fiscalização do BC em São Paulo liquidou os consórcios União, de Santo André, e Master, de Diadema, que já estavam, desde 1999, impedidos de abrir novos grupos, por determinação do próprio BC. A decisão prejudica 1.115 consorciados da União e três grupos de consórcios do Master. O União, de acordo a fiscalização do BC, estava com caixa negativo de R$ 5,250 milhões. Além disso, foi realizada uma operação ilegal no valor de R$ 2 milhões, como antecipação de pagamento para uma revendedora de veículos coligada. E ainda uma aplicação de R$ 2,262 milhões, com sobras de recursos de grupos de consórcio já encerrados, em Certificados de Depósito Bancário (CDB), utilizados como garantia de empréstimo feito por uma coligada, a Apolinário Rudge Ramos Veículos. No caso do consórcio Master, o caixa da empresa estava negativo em R$ 1,5 milhão. Houve também transferência de recursos dos consorciados para empresas coligadas. O BC, entretanto, não têm os dados detalhados, porque alguns documentos do consórcio teriam sido roubados.