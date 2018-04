O dado é uma revisão em relação ao prognóstico anterior de queda de 0,5 por cento.

O banco central afirmou ainda que o índice de confiança empresarial aumentou para 84 em junho, ante 81 na leitura anterior.

"De acordo com as previsões, a atividade industrial deve se estabilizar nos próximos meses, em particular devido às perspectivas positivas para os setores automotivo, de bens de consumo e agrícola", disse o BC.