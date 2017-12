Despesa do governo com juros é a maior para junho desde 2002

BRASÍLIA - O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobrás e Eletrobras)

gastou R$ 26,933 bilhões com pagamento de juros em junho, segundo dados do Banco Central.

A despesa de juros em junho é a maior para o mês em toda a série histórica da instituição, iniciado em dezembro de 2001.

Houve um forte recuo em relação ao gasto de R$ 52,877 bilhões registrado em maio passado. O saldo, porém, ficou bem maior do que os R$ 18,691 bilhões vistos em junho de 2014.

"No semestre, a despesa acumulada no ano até junho (R$ 225,870 bilhões) é a mais alta para o primeiro semestre na série. Boa parte dessas despesas é reflexo dos swaps", disse o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel. O pagamento de juros no semestre representa 7,92% do Produto Interno Bruto (PIB). Nos últimos 12 meses, a despesa chegou a R$ 417,004 bilhões ou 7,32% do PIB.

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou perdas na conta de juros, no valor de R$ 21,132 bilhões. Já os governos regionais registraram despesa com esta conta de R$ 5,445 bilhões, e as empresas estatais tiveram gastos de R$ 356 milhões.