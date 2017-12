BC habilita consórcios interessados em avaliar BEP A Comissão de Licitação do BC decidiu habilitar três consórcios a participarem da concorrência para a contratação da empresa responsável pelo trabalho de avaliação e modelagem de venda do Banco do Estado do Piauí (BEP). Veja a seguir os consórcios credenciados pelo BC: consórcio liderado pela Trevisan Consultores e Empresas Ltda. - Souza Campos, Zalcberg e Deloitte Touche; consórcio liderado pela Máxima Consultoria e Finanças Corporativas - Rosenberg, Azevedo Sodré; consórcio liderado pelo Banco Brascan - Capitaltec, KPMG, Century e Duarte Garcia.