BC habilita consórcios para avaliar venda do BEM A Comissão de Licitação do Banco Central (BC) decidiu hoje habilitar os consórcios liderados pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores S/C Ltda., pela Máxima Consultoria e Finanças Corporativas Ltda. e pelo Banco Brascan a participarem do processo de escolha do responsável pelos trabalhos de avaliação e modelagem de venda do Banco do Estado do Maranhão (BEM). Numa segunda etapa, a comissão abrirá os envelopes com as propostas técnicas dos concorrentes e, na última fase, serão reveladas as propostas comerciais com os preços de cada um dos três consórcios participantes da licitação. Veja a seguir a composição de cada um dos consórcios: Consórcio da Deloitte - Trevisan, Souza Campos e Zalcberg Consórcio da Máxima - Rosenberg e Azevedo Sodré Consórcio do Brascan - Capital Tec, KPMG, Century e Duarte Garcia