BC: inadimplência de empresa tem pior nível desde 2001

Nos empréstimos para pessoas físicas, o movimento foi contrário e a inadimplência média caiu de 8,4% para 8,2% entre agosto e setembro, retornando ao mesmo patamar de janeiro de 2009. Essa foi a terceira queda seguida da inadimplência entre as famílias. Na média, a inadimplência das operações de crédito livre caiu de 5,9% para 5,8% entre agosto e setembro.

O crédito para a habitação cresceu 3,6% em setembro em relação a agosto, segundo o BC. O ritmo de crescimento foi mais de duas vezes superior à média do mercado, que cresceu 1,5% na mesma base de comparação. Esse setor teve a maior taxa de expansão do crédito no mês passado. No fim de setembro de 2009, o conjunto de financiamentos para a habitação somava R$ 82,716 bilhões. A cifra é 42,3% maior que a observada em setembro de 2008.

A base monetária (papel moeda emitido pelo Banco Central acrescido das reservas bancárias) teve expansão de 4,6% em setembro ante agosto, no conceito de média. Com essa expansão, a base somou no fim do mês passado R$ 145,138 bilhões. No acumulado em 12 meses até setembro, a base teve crescimento de 5,5%. No conceito de ponta, setembro teve expansão de 6,3% em relação a agosto. Com isso, o valor atingiu R$ 145,698 bilhões. Em 12 meses, a base monetária teve expansão de 6,4% nesse conceito.