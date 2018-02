BC: inadimplência média fica em 5,8% em outubro

A despeito de o nível de inadimplência da pessoa jurídica permanecer em patamar recorde, outubro foi o primeiro mês desde novembro do ano passado em que a inadimplência não piorou. Nas operações para pessoas físicas, permaneceu tendência vista desde julho e a taxa caiu de 8,2% para 8,1%.

Base monetária

A base monetária, que é o total de papel moeda emitido somado às reservas bancárias, teve expansão de 0,3% na média dos saldos diários de outubro na comparação com setembro. Com a variação, o montante atingiu R$ 145,571 bilhões ao fim do mês passado. Em 12 meses, esse valor teve expansão de 4,1%. No conceito de ponta, que é atribuído ao fim do período, a base monetária teve expansão de 1,2% em outubro ante setembro e somou R$ 147,454 bilhões em 30 de outubro. Em 12 meses, esse valor cresceu 11,1%.